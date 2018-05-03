Власти Челябинска объявили тревогу из-за проблем с экологией

Теги: экология Россия челябинск

В Челябинске с четверга объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. В этом случае возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха.

С 3 мая в Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Ее называют "режимом черного неба", пишет "Русская планета".

На территории города ожидается слабый ветер неблагоприятного направления. Также власти предупредили об увеличении температуры с высотой, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана и облаков. При таких условиях возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха – на уровне дыхания людей.

Ранее жители Челябинской области регулярно жаловались экологам на запах гари и проблемы с дыханием.