Напавший на банк в Ереване оказался полковником полиции
Теги: полиция банк нападение армения Происшествие
Напавший на филиал банка HSBC в Ереване является полковником полиции Даниелом Даниеляном. Злоумышленник занимает пост начальника дорожной полиции по видеорегистрации нарушений правил дорожного движения.
Мужчина, напавший на банк HSBC в центре Еревана, оказался полковником полиции Даниелом Даниеляном, передает РИА Новости.
"Выяснилось, что напавший - начальник центра дорожной полиции по регистрации нарушений, обнаруженных посредством видеосъемки, полковник Даниел Даниелян", - сообщили в пресс-службе полиции Армении.
Полиция получила сообщение о нападении на отделение банка 3 мая около 14:25 по местному времени (13:25 мск). Подозреваемый был задержан. При себе у него были нож, граната и ружье. Мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался.
Читайте также:
В Армении неизвестные открыли стрельбу в банке
Никол Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьеры Армении
Республиканская партия поддержит Пашиняна на выборах премьера