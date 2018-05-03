Напавший на банк в Ереване оказался полковником полиции

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Напавший на филиал банка HSBC в Ереване является полковником полиции Даниелом Даниеляном. Злоумышленник занимает пост начальника дорожной полиции по видеорегистрации нарушений правил дорожного движения.

Мужчина, напавший на банк HSBC в центре Еревана, оказался полковником полиции Даниелом Даниеляном, передает РИА Новости.

"Выяснилось, что напавший - начальник центра дорожной полиции по регистрации нарушений, обнаруженных посредством видеосъемки, полковник Даниел Даниелян", - сообщили в пресс-службе полиции Армении.

Полиция получила сообщение о нападении на отделение банка 3 мая около 14:25 по местному времени (13:25 мск). Подозреваемый был задержан. При себе у него были нож, граната и ружье. Мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался.

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