США успешно испытали "гравитационную" ядерную бомбу

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США успешно провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний "гравитационной" ядерной бомбы B61-12. Заряды будут размещены на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландов.

ВВС США успешно провели испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего проведено 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Как заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, генерал Джек Вайнштейн, программа идет "очень хорошо".

По информации издания Military.com, новое оружие должно быть совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Вероятно, первая партия бомб поступит на вооружение к 2020 году.

Эти модернизированные бомбы будут в пять раз точнее предшественниц — боеприпасов B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.

Они будут размещены на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландов. Согласно оценкам Бюджетного управления конгресса за 30 лет (2017-2046) модернизация тактических ядерных сил обойдется в 25 миллиардов долларов.