Роскомнадзор не увидел предпосылок для блокировки Viber
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Предпосылок для блокировки мессенджера Viber на текущий момент нет. Об этом сообщили в четверг в Роскомнадзоре.
Оснований для блокировки Viber на территории России нет. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Пока никаких предпосылок по блокировке нет", - приводит его слова ТАСС.
Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Тем не менее, мессенджер уже две с половиной недели остается доступным для российских пользователей.