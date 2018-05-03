Роскомнадзор не увидел предпосылок для блокировки Viber

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Предпосылок для блокировки мессенджера Viber на текущий момент нет. Об этом сообщили в четверг в Роскомнадзоре.

Оснований для блокировки Viber на территории России нет. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Пока никаких предпосылок по блокировке нет", - приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Тем не менее, мессенджер уже две с половиной недели остается доступным для российских пользователей.