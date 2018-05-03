Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера Армении

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Кандидатура лидера протестов в Армении Никола Пашиняна повторно выдвинута на пост премьер-министра страны. Она предложена более чем третью состава парламента. Кроме того, сам Пашинян провел переговоры с послами России и США о ситуации в республике.

Лидер протестов в Армении, руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Его кандидатура предложена более чем третью состава парламента", - отметили в пресс-службе Национального собрания республики.

До этого Пашинян сообщил, что 3 мая провел встречу с руководителем парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении, который, по его словам, подтвердил, что фракция поддержит "кандидата от народа" на выборах премьера 8 мая.\

Кроме того, лидер армянской оппозиции сообщил, что обсудил с послами России и США внутриполитический кризис в республике.

"Сегодня провел встречи с послами России, США и Грузии в Армении Иваном Волынкиным, Ричардом Миллзом, Гиоргием Саганелидзе, главой делегации ЕС Петром Свитальским. Проинформировал послов о договоренностях по преодолению внутриполитического кризиса в стране. Были обсуждены вопросы повестки наших отношений. Встречи с аккредитованными в Армении послами продолжатся", - сообщил сам Пашинян в Facebook.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян собрал подписи депутатов парламента, необходимые для выдвижения своей кандидатуры в премьер-министры страны. До этого правящая Республиканская партия Армении пообещала проголосовать за кандидата в премьеры, обладающего поддержкой одной трети депутатов парламента.

Второй тур выборов премьера Армении пройдет 8 мая. В ходе первого тура единственный кандидат Пашинян не смог набрать нужное количество голосов, так как Республиканская партия, имеющая большинство мест в парламенте, отказалась его поддержать.