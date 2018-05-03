Путин: Россия готова к проведению ЧМ-2018

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Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу. В четверг об этом заявил Владимир Путин. Президент провел в Сочи заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018". Путин также призвал не устраивать "штурмовщину и показуху" в городах ЧМ-2018.

По словам главы государства, подготовка к крупнейшему международному спортивному турниру года практически завершена. Владимир Путин отдельно обратился к главам субъектов Российской Федерации, в которых пройдут матчи, и которым предстоит принимать болельщиков и туристов, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что в течение месяца - с 14-го июля по 15-е июля - эти российские регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая международные средства массовой информации.

И поэтому задача хозяев турнира - позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства. А представители сферы услуг и волонтёры должны быть готовы оказать гостям необходимое содействие по самому широкому спектру вопросов, будь то размещение, питание или культурная программа. По словам Владимира Путина, максимально комфортным должно быть и перемещение гостей турнира между городами-организаторами первенства. Президент отметил, что Россия впервые за всю историю чемпионатов мира гарантировала болельщикам право бесплатного проезда.