Ситуация в Армении начала стабилизироваться

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Лидер оппозиционной армянской партии "Елк" Никол Пашинян вновь выдвинут на пост премьер-министра страны после неудачной попыткой утвердить главу правительства 1 мая. В среду сторонники Пашиняна блокировали центральные улицы столицы. Но в ходе переговоров представители правящей Республиканской партии согласились поддержать кандидатуру лидера оппозиции на повторном голосовании. Ситуация в стране пока стабилизировалась.

Вместо шествий и забастовок - школьники и учителя вернулись в классы. Многие не ходили в школу несколько дней - теперь будут навёрстывать упущенное. На занятия идут и студенты, передает "ТВ Центр".

Ранним утром на площади республики в Ереване только дворники. Всю ночь они убирали последствия митинга. Больше всего работы в сквере, где идёт ремонт. Во время вечерней акции тротуарную плитку растащили, чтобы сделать из неё стулья.

Ереван и вся Армения вернулись к привычной жизни. Дороги никто не блокирует, машины не гудят. Полиция и все государственные учреждения работают в штатном режиме.

Площадь республики вновь превратилась в туристический центр. О протестах здесь больше ничего не напоминает. Нет сцены, экранов и колонок. Все жители Армении дожидаются повторного голосования парламента. Премьера будут выбирать восьмого мая.

Вся политическая борьба сейчас в кабинетах Национальной ассамблеи. Лидер партии "Елк" Никол Пашинян в четверг собирал подписи, чтобы повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера. За него свои голоса отдали 41 депутат, хотя достаточно было 35.

"Сегодня я встречался с Ваграмом Багдасаряном. Он подтвердил, что Республиканская партия поддержит во время выборов премьер-министра кандидата от народа. Необходимые подписи трети депутатов для моего выдвижения уже собраны. Аппарат парламента занимается необходимым оформлением, думаю, что мое выдвижение - уже свершившийся факт", - сказал Пашинян.

На специальном заседании 1 мая парламент Армении так и не смог избрать премьер-министра. Никол Пашинян набрал лишь 45 голосов. Нужно было 53. Часть депутатов своё решение объяснила желанием не спешить с переизбранием и как можно детальнее обсудить с кандидатом вопросы внешней и внутренней политики. Вне зависимости от результата президент Армении Армен Саркисян поблагодарил все политические силы за конструктивный диалог.

"Наш народ вновь продемонстрировал, что в судьбоносный момент способен сплотиться и принять решение на благо нации. В эти дни Армения находится в центре внимания мировой общественности. Мы переживаем период испытаний и я уверен, что 8 мая зафиксируем достижения общенационального движения во имя реформ, вклад в которые внесли все политические силы и сегменты армянского народа", - заявил президент Армении.

Правительство Армении в четверг провело последнее заседание в нынешнем составе. Исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян дал поручение добросовестно выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Эксперты уже обсуждают будущий состав и возможную команду Николы Пашиняна.

Повторное голосование пройдёт 8 мая. Если премьера вновь не выберут, национальная ассамблея будет распущена, а президент назначит досрочные выборы.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Ереван, Армения.