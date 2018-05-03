В Ярославле начался фестиваль Юрия Башмета

Теги: Культура музыка ярославль

В Ярославле проходит 10-й музыкальный фестиваль Юрия Башмета. За минувшее десятилетие этот форум стал по праву одним из крупнейших культурных событий в нашей стране. Центральная тема фестиваля - музыкальное путешествие по Европе. По приглашению Юрия Башмета в Ярославль приехали ведущие европейские коллективы. Сам маэстро выступит в качестве солиста и дирижёра своих коллективов.

Ярославль окутан музыкой. Волковский театр в предвкушении - 9 мая здесь ждут "Страсти по Пиковой даме" в авторской версии Юрия Башмета. А в филармонии со дня открытия фестиваля сложно передвигаться даже в фойе.

На сцене - бенефис альта. Такого Брамса еще никто и никогда не слышал. Юрий Башмет словно уводит за собой - в иную реальность. Меняются лица, исчезают стены. Но это только начало. Звучит музыка, написанная специально для маэстро. Шнитке, Бодров, Невский - это уже мировая премьера.

Сам автор не скрывает - не приехать сюда, при всей его занятости, не мог. "Смотрите, я просто вчера был в Люцерне, сегодня в Ярославле, завтра, надеюсь, в Кёльне. Я приехал с вокзала на репетицию, сейчас концерт. Я ничего не вижу! Но очень приятно здесь быть", - говорит Сергей Невский.

Как маэстро собирает вокруг себя столь талантливых людей, понять несложно - он действует как магнит. А вот как он их находит, загадка. "В этом и есть развитие. Мы все время щупаем, давай-давай дальше, а кто еще? Кто новенький, кто молоденький? О чем будет говорить, то, о чем сложно - словами выражать. Но всё, что мы сами проживаем, чем мы дышим - в комплексе, во всём", - отметил Башмет.

В этом году фестиваль расширил границы - концерты проходят в разных городах Ярославской области. Продолжается отбор в юношеский симфонический оркестр и мастер-классы самых именитых и виртуозных исполнителей из Европы.

Карло Коломбо - почетный член Королевской Академии музыки в Лондоне, после мастер-класса говорит то же самое. Только о своих учениках. "Это прекрасный опыт, потому что Россия очень музыкальная страна. Видеть этих детей, настолько талантливых, учить их - это одно удовольствие", - сообщил Коломбо.

Приключения этих итальянцев в России - исключительно музыкальные. Ансамбль "Сиквадро итальяно" привез на фестиваль спектакль - эксперимент - симбиоз драмы, поэзии и волшебной лампы. И всё это - Шуберт.

У Юрия Башмета одной наградой стало больше. Название у медали - сказочное: "За труды во благо земли Ярославской" I степени. Маэстро - в своем репертуаре. Сам начал благодарить. "Это 10 лет. Это очень большая часть жизни каждого из нас. Поэтому я лично, и мы очень ценим каждый фестиваль и каждый концерт фестиваля. Поэтому огромное вам спасибо", - сказал Башмет.

Сам музыкант не скрывает: его главная награда и цель - любовь. А вдохновение на сцене - это её предчувствие. Судя по тому, что происходит здесь и сейчас, в проявлении чувств на Ярославской земле еще долго не будет недостатка.

Ольга Стрельцова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".