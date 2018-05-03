Пять человек пострадали в результате опрокидывания повозки в "Коломенском"

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Два санитарных вертолета Московского авиационного центра были вызваны в парк "Коломенское" в Москве, где перевернулась конная повозка с пассажирами. Всего пострадали пять человек. Двоих из них пришлось забирать на вертолетах.

В московском парке "Коломенское" перевернулась конная повозка с пассажирами. В результате пострадали пять человек, передает ТАСС со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Двоих пострадавших пришлось эвакуировать по воздуху. Для этого в парк прилетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра. На борту пострадавших сопровождают авиамедицинские бригады.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.