В Германии стартовало строительство "Северного потока-2"

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В Германии начали готовить строительную площадку для выхода на берег газопровода "Северный поток — 2". Процесс включает расчистку площадки, строительство административных построек и подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег.

В германском Лубмине началась подготовка строительной площадки для выхода на берег газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream 2 AG.

Процесс включает ее расчистку, завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег. В компании отметили, что все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями.

В марте Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море.

До этого ФРГ дала разрешение на строительство в своих территориальных водах и на суше. В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, по чьей территории пройдут две нитки "Северного потока-2" — России, Финляндии, Швеции и Дании.