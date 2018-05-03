Путин уволил пятерых генералов

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Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов МВД и Следственного комитета. От должностей освобождены начальник управления МВД по Мурманской области, генерал-майор Игорь Баталов, руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю, генерал-лейтенант Марина Заббарова, начальник главного управления МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант Виктор Кошелев.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении пятерых генералов МВД и Следственного комитета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства освободил от должностей начальника управления МВД по Мурманской области, генерал-майора Игоря Баталова, руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю, генерал-лейтенанта Марину Заббарову, начальника главного управления МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенанта Виктора Кошелева.

Кроме того, российский лидер отправил в отставку первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, генерал-майора Ивана Лукина и руководителя СУ СКР по Рязанской области, генерал-майора Владимира Махлейдта.

Также президент произвел 16 кадровых назначений. Так, начальником ГУ ФСИН по Свердловской области стал полковник внутренней службы Александр Федоров , УМВД по Пензенской области теперь руководит полковник Сергей Щёткин, а полковник Дмитрий Ильичев назначен начальником УМВД по Хабаровскому краю.