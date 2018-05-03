Путин призвал отказаться от "показухи" при подготовке к ЧМ-2018

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Россия готова к проведению Чемпионата мира по футболу. В четверг об этом заявил Владимир Путин. Президент провел в Сочи заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018". По словам главы государства, сейчас наступает самый ответственный этап - точечной настройки всех механизмов.

Поездку в Сочи Владимир Путин начал с посещения Центра выдачи паспортов болельщиков. FAN ID – это российское изобретение, успешно опробованное на Кубке конфедераций. Карточка значительно ускоряет проход зрителей на стадион. Для иностранцев заменяет визу и дает право на бесплатный трансфер, передает "ТВ Центр".

Паспорта болельщиков уже получили 600 тысяч человек. Половина из них выдана иностранцам. Лидируют по количеству заявок американцы. В печати еще 700 тысяч карточек. Сегодня FAN ID вручили российскому президенту Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино.

Российский лидер и руководитель ФИФА вместе осмотрели стадион "Фишт", который также примет Чемпионат мира по футболу. В 2014-ом здесь открывали и закрывали зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. К предстоящему мероприятию на объекте провели небольшую реконструкцию. Увеличили количество мест. Особое внимание безопасности — почти две сотни рамок металлоискателей, десятки интроскопов, 2000 тысячи камер наблюдения, в том числе с системой распознавания лиц.

"Мы хотим развивать не просто профессиональный футбол, а именно расширить детскую составляющую футбола. Чтобы при каждом таком объекте были детские спортивные футбольные школы", - заявил Путин.

До старта главного футбольного события остается 42 дня. К проведению Мундиаля все готово уже сейчас, сообщил президент Путин на заседании оргкомитета "Россия-2018".

"Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", - указал Путин.

Среди докладчиков - министр спорта и глава оргкомитета. На видеосвязи губернаторы субъектов, где состоятся матчи. Президент напоминает: нагрузка на регионы, которые окажутся под пристальным вниманием всего мира, вырастет в разы.

"Отдельно обращаю внимание на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков. Причём, имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, которые будут посещать болельщики. Добавлю, что это задача не только к чемпионату, разумеется. Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство – это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей", - заявил Путин.

Задача хозяев турнира позаботиться о каждом болельщике, напоминает президент. Среди приоритетных вопросов медицинское сопровождение и удобное перемещение болельщиков между городами. Транспортная составляющая стала самой масштабной при подготовке к Чемпионату.

"Важно, что созданная инфраструктура, включая современные аэропорты, вокзалы, дороги, развязки, наработки в сфере цифровых технологий и интеллектуальных систем управления, будет гармонично интегрирована в транспортный каркас страны и послужит динамичному развитию наших регионов, городов, деловой активности в стране в целом и, конечно же, повышению качества жизни наших людей", - отметил президент России.

На заседании оргкомитета выступил и президент ФИФА. По словам Инфантино, за 20 лет его работы в сфере организации крупных футбольных соревнований, российский опыт оказался уникальным.

"Все те отзывы, все те мнения, которые мы получаем от экспертов ФИФА, которые приезжали сюда и посещали с визитами, инспектировали подготовку чемпионата и объекты, конечно, очень положительны, максимально положительны. Отличные стадионы, красивые", - заявил Инфантино.

Но главное, что все эти стадионы станут хорошей базой для подготовки нового поколения спортсменов, а мероприятие такого уровня, как Чемпионат мира, станет прекрасным стимулом для занятия спортом.

"Яркий пример – Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, где мы сейчас находимся, по завершении которых тысячи детей и взрослых выбрали для себя спорт, активный образ жизни. Мощный импульс получило и волонтёрское движение. Я не сомневаюсь, такой же значимый эффект будет иметь и чемпионат мира по футболу, тем более, это один из самых любимых и популярных в России видов спорта", - указал глава государства.

Позже Владимир Путин и Джанни Инфантино провели отдельную встречу. Глава ФИФА выразил уверенность, что Чемпионат мира по футболу в России станет лучшим за всю историю.

Александр Огородников, Андрей Грис, "ТВ Центр".