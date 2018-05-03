В квартире в Москве взорвался газовый баллон

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Газовый баллон взорвался в одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы. Пострадавших нет.

На западе Москвы в жилом доме произошел взрыв газового баллона. Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Взрыв произошел на балконе квартиры в одном из жилых домов на улице 26 Бакинских комиссаров. Произошла разгерметизация газового баллона.

Разрушений у дома нет, однако нарушено остекление балкона, где находился баллон.