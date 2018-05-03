МОК подает апелляцию на решение оправдавшего российских атлетов CAS

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Президент МОК Томас Бах рассказал, что комитет подает апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда по российским атлетам. По его словам, это будет сделано в интересах спортсменов, проигравших россиянам, которых обвинили в использовании допинга.

Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским атлетам. По словам президента комитета Томаса Баха, это будет сделано исходя из интересов спортсменов, проигравших россиянам, которых обвинили в использовании допинга.

"Позиция МОК не изменилась по решению CAS, которое нас не удовлетворяет даже после получения мотивировочной части. Я процитирую, это решение не указывает на невиновность. Другой вопрос, почему исполком принял решение подать апелляцию. Это было понятно, потому что мы поставили себя на место тех атлетов, которые финишировали после российских", - сказал Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного совета МОК, передает РИА Новости.

По его словам, МОК предположил, что побежденные спортсмены не смогли бы понять, почему МОК не подал апелляцию, так как "решение CAS, хоть и не подтверждает их виновность, не говорит о том, что они невиновны".

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение об аннулировании результатов 43 российских спортсменов с Олимпиады-2014 по подозрению в нарушении антидопинговых правил. 1 февраля 2018 года CAS удовлетворил апелляции 28 из них. Он восстановил их результаты на Играх в Сочи и отменил пожизненное отстранение от будущих Игр.

При этом, апелляции еще 11 из них были удовлетворены частично.