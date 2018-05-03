Телефон адвоката Трампа прослушивали следователи США

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Следователи США прослушивали телефонные линии Майкла Коэна - адвоката главы Белого дома Дональда Трампа. Прослушка продолжалась несколько недель. Затем, в начале апреля ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера Коэна.

Несколько телефонных линий адвоката президента США Майкла Коэна прослушивались американскими следователями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

Прослушка продолжалась несколько недель перед тем как в начале апреля ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера Коэна.

Источник NBC отмечает, что следователи перехватили как минимум один звонок, сделанный адвокатом по телефонной линии, которая, как считается, используется им для разговоров с Трампом.

Также несколько источников сообщили телеканалу, что после обысков команда юристов Трампа посоветовала президенту не звонить Коэну из опасений, что разговор может записываться.

В апреле 2018 года ФБР провело обыски в офисе и в доме личного юриста Трампа Майкла Коэна. В ходе обысков были конфискованы документы, которые могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом и документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс.