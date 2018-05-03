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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил порядок предоставления грантов за активное участие работодателей в трудоустройстве инвалидов.

Сергей Собянин утвердил порядок предоставления грантов за участие работодателей в трудоустройстве инвалидов. "Утвердить порядок предоставления грантов мэра Москвы за активное участие работодателей в трудоустройстве инвалидов", - говорится в документе, который опубликован на официальном портале мэра.

Согласно приложению, гранты предоставляются в целях стимулирования работодателей к созданию условий для обеспечения стабильной занятости инвалидов.