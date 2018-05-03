Земан признал роль Чехии в производстве газа "Новичок"

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​В Чехии действительно в незначительном количестве производился нервно-паралитический газ "Новичок". Об этом рассказал лидер этой страны Милош Земан. По его словам, "не нужно лгать об этом".

Президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в этой стране. Об этом он заявил, выступая по пражскому телеканалу "Баррандов".

"Был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", - приводит его слова ТАСС.

"В ноябре прошлого года в научно-исследовательском институте министерства обороны в городе Брно был протестирован нервно- паралитический яд А-230. Его количество было очень малое. После тестирования он был уничтожен", - отметил Земан.

При этом, он не видит ничего предосудительного в том, что вещество семейства "Новичок" в малом количестве производилось и складировалось в Чехии.

"У нас есть прекрасное подразделение противохимической обороны и ему необходимо изучать [яды], чтобы противодействовать им", - подчеркнул он.

Ранее Земан поручил своей контрразведке проверить, производилось ли в республике отравляющее вещество "Новичок". О возможности такого производства в ряде стран говорили в российском МИД. Позднее чешская военная разведка предоставила главе государства интересующую его справку.

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