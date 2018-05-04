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На Красной площади прошла ночная репетиция Парада Победы. В ней приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих и более 150 единиц техники. Утром в небе над Москвой свое мастерство покажут летчики. А 6 мая состоится генеральная репетиция наземной и воздушной частей парада. Уже в этот день можно будет увидеть МИГ, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

С боем курантов, под звуки "Священной войны" движение вдоль парадных коробок начинают знаменосцы. В руках у военнослужащих Преображенского полка - российский триколор и Знамя Победы. Каждое древко весит по 16 килограммов.

"Специально оно усиленно весит для того, чтобы порывы ветра или еще что-то не помешали пронести знамя", - рассказал замкомандира взвода 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Антон Михайлов.

После громогласного "Ура" в исполнении почти 13 тысяч голосов - именно столько солдат, офицеров и курсантов принимают участие в параде - Красная площадь приходит в движение, передает "ТВ Центр".

Держать строй в темноте - задача не из легких, но у этих молодых людей и девушек позади уже десятки тренировок. Кому-то помогает счет. Скорость движения - 116-118 шагов в минуту. Другие слушают музыку. Темп задает сводный оркестр – это более тысячи музыкантов. Такие, в том числе ночные, репетиции предназначены для того, чтобы синхронизировать каждое действие. 33 парадных расчета: десантники, ракетчики, моряки. У каждого своя стихия. Но сегодня это единый парадный строй. Обращают на себя внимание юнармейцы. Они во второй раз станут участниками Парада Победы. А вот курсанты Смоленской академии ПВО и воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища готовятся к дебюту.

"А вы знаете, что такое "генеральский эффект"? Это когда в самый ответственный момент все валится из рук. Пуговицы отваливаются, в строй не идешь. Самое главное - его избежать. Не перенервничать. У нас получится, конечно. Мы же военно-морской флот", - уверен курсант филиала Нахимовского военно-морского училища Всеволод Скрипкин.

В прямом смысле украшение марша - женские расчеты. Девушки пока не в парадной форме. Тренировки - наравне с мужчинами.

"Все одинаково. Мы, девушки, идем также, как и мужчины. И это очень сложно, потому что у мужчин ноги длиннее и приходится делать очень широкий шаг. Особенно маленьким девочкам", - поделилась курсант военной Академии связи Санкт-Петербурга Валерия Сысоева.

Гул машин и свет сотен ходовых огней открывают механизированную часть парада. Во главе колонны по традиции - легендарный Т34. А дальше - новинки отечественных вооружений. Впервые штандарты фронтов Великой Отечественной войны провезут на армейских мотовездеходах. В этом грозном строе особое место занял "Терминатор". Новейшая боевая машина поддержки танков вооружена двумя пушками, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковой системой. А вот танк на пульте управления (см. видео). Роботокомплекс "Уран-9" выдерживает мощнейшие заряды и прямые попадания крупного калибра. Робот на поле боя - и сапер, и разведчик, и, если надо, артиллерия. Крылатые машины "Корсар" и "Катран" - еще одни новейшие средства разведки. Беспилотники также готовы к атаке - на борту управляемые ракеты. Зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 способен одновременно поражать несколько даже сверхзвуковых целей в радиусе 15 километров. Следом - уже известные танки "Армата". Под комплекс "Ярс" буквально дрожит земля. Самый грозный российский ракетный комплекс завершает парад на земле.

Впереди еще одна генеральная репетиция. Именно на ней соединятся воздушная и наземная части парада. Генеральный смотр назначен на шестое мая.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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