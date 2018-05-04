Захарова назвала три главных "вранья" Лондона по делу Скрипаля

Теги: Политика отравление международные отношения мид великобритания чехия россия

Правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй неоднократно приводило недостоверные факты в рамках расследования дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о трех фактах обмана со стороны кабинета министров Великобритании, возглавляемого Терезой Мэй, передает "ТВ Центр".

"Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна. Второе вранье правительства Терезы Мэй - относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны - опровергла российская сторона, перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону. Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии", - написала она в Facebook.

Милош Земан в интервью чешскому телеканалу ранее признал, что нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре прошлого года в небольшом количестве было произведено в НИИ Минобороны его страны в городе Брно. Чешский "Новичок" тестировали и вскоре уничтожили. Земан сослался на данные военной разведки республики.

Читайте также:

Земан признал роль Чехии в производстве газа "Новичок"

Лавров: Скрипали упрятаны британскими спецслужбами

Россию не устроили ответы Великобритании по делу Скрипаля

Британия передала постпредству России при ОЗХО ответы по делу Скрипаля

Глава ОЗХО рассказал пранкерам о происхождении "Новичка"