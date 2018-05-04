В школах Южно-Сахалинска отменили занятия из-за непогоды

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Сахалин находится под влиянием циклона, который принес сильный ветер и дожди. В школах Южно-Сахалинска отменены занятия первой смены. Из-за налипания снега возможны обрывы линий электропередачи.

Мощный циклон обрушился на Сахалинскую область. Он принёс с собой обильные дожди, снег и ураганный ветер, передает "ТВ Центр".

Местами его порывы достигают 25 метров в секунду. В школах Южно-Сахалинска отменены занятия первой смены. Штормовой ветер рушит рекламные конструкции, выбивает оконные рамы. На одной из улиц снесло автобусную остановку несмотря на то, что её опоры были закреплены. Из-за налипания снега возможны обрывы линий электропередачи. Частичное отключение света уже произошло в ряде жилых домов пригорода. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В Амурской области продолжается борьба с природными пожарами. Огнём охвачено более 53 тысяч гектаров. Уже почти месяц в регионе действует режим ЧС. Из-за сухой и ветреной погоды пламя быстро распространяется. В тушении задействованы вертолёт Ми-8, самолёт-амфибия Бе-200 и Ил-76. На помощь спасателям пришли военные летчики. С начала опасного сезона они доставили в труднодоступные очаги возгорания 300 пожарных и 17 тонн различных грузов, в том числе оборудование.