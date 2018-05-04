Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области локализован

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Министерство обороны Украины сообщило, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области локализован. Однако на одном из участков взрывы продолжаются.

В Харьковской области Украины локализован пожар на неразминированной технической площадке в Балаклее. Несмотря на это, там еще раздаются одиночные взрывы, передает "ТВ Центр".

Возгорание началось накануне на территории, где проводилось очистка от боеприпасов, которые не разорвались после крупного пожара 2017 года. Площадь, объятая огнем, составила 35 гектаров.

Минобороны Украины зафиксировало детонацию около 40 снарядов. Из города были эвакуированы порядка полутора тысяч местных жителей. Пострадавших нет. Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело по статье "Халатность".