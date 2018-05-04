Российские военные раздали георгиевские ленточки в Сирии

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Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии провели акцию "Георгиевская ленточка" и оказали гумпомощь жителям города Мурджани в провинции Дамаск. Прием местных жителей также провели наши медики.

Российские военные доставили в сирийский город Мурджани около полутора тонн продовольствия - консервы, крупы, сахар, а также медикаменты, передает "ТВ Центр".

В преддверии Дня Победы сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон организовали акцию по раздаче георгиевских ленточек. В Сирии, где уже семь лет идет война, с особым уважением относятся к символу победы советского народа над фашизмом.

Прием местных жителей провели наши медики. Российские военные отмечают, что гуманитарные акции будут продолжены и в других районах арабской республики, в том числе в недавно освобождённой от боевиков Восточной Гуте.

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