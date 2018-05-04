Жертвами песчаной бури в Индии стали более 100 человек

Теги: индия жертвы Стихия

В результате песчаной бури в Индии погибли более 100 человек, еще около 200 местных жителей получили ранения. По прогнозам синоптиков, еще один шторм накроет Индию в ближайшие двое суток.

В Индии жертвами мощной песчаной бури стали более 100 человек, еще около 200 пострадали. Шторм обрушился на северные штаты страны два дня назад, но его пик пришёлся на эту ночь, передает "ТВ Центр".

Порывы ветра достигали 130 километров в час и сопровождались ливнем с грозой. Из-за разгула стихии повалены сотни деревьев, разрушены десятки жилых домов. Прервана подача электроэнергии в несколько районов страны. В международном аэропорту Дели отменены десятки авиарейсов. По прогнозам синоптиков, еще один шторм накроет Индию в ближайшие двое суток.