08:27, 04 мая 2018

В ОЗХО назвали дозу отравляющего вещества для Скрипалей

Теги:  В мире  химоружие  великобритания  озхо

Доза вещества, которым отравили Скрипалей в британском Солсбери, составляет от 50 до 100 грамм в жидком виде. В ОЗХО отметили, что эта доза гораздо больше той, которая необходима для лабораторных исследований.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определила дозу примененного при отравлении Скрипалей вещества, передает ТАСС.

Для отравления 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери использовали от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества в жидкой форме.

В ОЗХО отметили, что эта доза гораздо больше той, которая необходима для лабораторных исследований. Это означает, что вещество, скорее всего, было произведено с целью применения его в качестве химического оружия.

"В исследовательских целях или для защиты вам потребовалось бы, к примеру, от 5 до 10 граммов или около того, однако в Солсбери мог быть применен даже больший объем, точное количество неизвестно, мне говорили, это может быть 50, 100 граммов, что превышает объем для исследований или защиты", - заявил гендиректор организации Ахмет Узюмджю.

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