Трамп намерен сократить численность войск США в Южной Корее

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Пентагон рассматривает возможность вывода части американских войск из Южной Кореи, так как в случае заключения мирного договора между Пхеньяном и Сеулом исчезнет потребность держать на полуострове 23,5 тысячи солдат. Тем не менее южнокорейская сторона утверждает, что США не собираются сокращать свое военное присутствие.

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможность вывода части военных США из Южной Кореи, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

В случае заключения мирного договора между Пхеньяном и Сеулом потребность в наличии большого числа военных США отпадет. На данный момент на полуострове находятся 23,5 тысячи американских солдат.

В свою очередь в Южной Корее опровергают сокращение воинского контингента США в регионе

"Высокопоставленный представитель Белого дома, являющийся членом Совета национальной безопасности США сообщил (южнокорейской стороне - прим. ред.), что эта информация не соответствует действительности", - передает ТАСС заявление пресс-секретаря южнокорейского президента Юна Ена Чхана.

Ранее в Сеуле сообщили, что вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США, а также выполняют роль посредника при решении военных вопросов с Китаем и Японией.

27 апреля прошла историческая встреча президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров страны приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.

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