Россияне смогут получить права и зарегистрировать машину в МФЦ

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Россияне смогут получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину через многофункциональные центры госуслуг - МФЦ. На текущий момент права выдают только в отделениях ГИБДД, а в МФЦ их можно лишь переоформить.

Россияне смогут получить водительское удостоверение и зарегистрировать машину через многофункциональные центры госуслуг, пишет газета "Известия".

По действующему законодательству права выдают только в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно лишь переоформить.

Эксперимент запустят в Татарстане, он продлится с 1 декабря 2018 по 1 марта 2019 года. Также обсуждается возможность включения в пилотный проект Москвы и Санкт-Петербурга. Граждане смогут сами выбирать, где получать документы - в МФЦ или подразделениях ГИБДД.

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