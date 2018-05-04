Постпред России назвал сроки выхода Украины из СНГ

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Постпред России при СНГ Андрей Шведов заявил, что выход Украины из органов Содружества займет не менее года. При этом руководство организации пока не получало никаких запросов Киева на расторжение международных договоров.

Выход Украины из координационных советов СНГ может занять не менее года, об этом газете "Известия" рассказал постоянный представитель России при Содружестве Андрей Шведов.

"В уставе СНГ четко прописано: государство должно официально уведомить исполком за год до выхода. Так было с Грузией", - объяснил дипломат.

По его словам, Украина не подписывала устав, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана. Тогда в дело вступает Венская конвенция о правилах заключения международных договоров.

"Таким образом, выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления", - заключил Шведов.

Сообщается, что руководство СНГ пока не получало никаких запросов от Украины на расторжение международных договоров.

В середине апреля президент Украины Петр Порошенко поручил правительству страны приступить к процедуре официального выхода из учредительных органов СНГ. Одновременно Киев будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО.

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