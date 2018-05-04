09:39, 04 мая 2018

Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному заключению

Теги:  Общество  приговор  наркотики  россияне  вьетнам

Суд вьетнамского города Хошимин приговор россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению по делу о контрабанде наркотиков. Дапирка была арестована вьетнамскими властями в августе 2014 года. В двойном дне ее чемодана по прилету из Сингапура таможенники в аэропорту Хошимина обнаружили около трех килограммов кокаина.

Суд во Вьетнаме приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз кокаина.

"Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению", - сообщил РИА Новости адвокат россиянки Сункар Нурмагамбетов.

Дапирку задержали во Вьетнаме в 2014 году. На границе таможенники обнаружили у нее три килограмма кокаина. Девушка отрицает свою причастность к наркотикам. По ее словам, кокаин ей подбросил жених, который якобы входит в нигерийскую мафию.

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