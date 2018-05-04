Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному заключению

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Суд вьетнамского города Хошимин приговор россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению по делу о контрабанде наркотиков. Дапирка была арестована вьетнамскими властями в августе 2014 года. В двойном дне ее чемодана по прилету из Сингапура таможенники в аэропорту Хошимина обнаружили около трех килограммов кокаина.