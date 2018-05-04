Правительство предложило штрафовать за оборот санкционных товаров

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит штрафы за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров. Также предусмотрена конфискация товара. Действие законопроекта не распространяется на случаи, когда граждане покупают товары для личных нужд.

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, предусматривающий установление штрафов за несоблюдение запрета на торговлю санкционными товарами, пишет Газета.Ru.

Согласно документу, предлагается установить штраф за подобные действия в размере от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей - для должностных и от 70 до 100 тысяч - для юридических. Санкционный товар, в случае выявления нарушений, будет конфискован.

Под оборотом санкционных товаров подразумевается их транспортировка по территории страны, хранение, совершение любых видов сделок с ними и использование для производственных нужд.

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