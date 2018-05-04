Ночью в Москве сгорели 15 автобусов

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В автопарке на юго-западе Москвы ночью сгорели 15 автобусов, еще двое повреждены огнем. На данный момент возгорание ликвидировано. Среди людей пострадавших нет. Причиной пожара мог стать поджог.