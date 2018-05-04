10:04, 04 мая 2018

Ночью в Москве сгорели 15 автобусов

Теги:  пожар  автобус  Происшествие  москва

В автопарке на юго-западе Москвы ночью сгорели 15 автобусов, еще двое повреждены огнем. На данный момент возгорание ликвидировано. Среди людей пострадавших нет. Причиной пожара мог стать поджог.

В ночь на 4 мая на юго-западе Москвы полностью сгорели 15 автобусов, еще два повреждены огнем, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, причиной пожара в автопарке мог стать поджог.

ЧП произошло на Типографской улице. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.  Пострадавших нет. На данный момент возгорание ликвидировано.

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