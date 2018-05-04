Ночью в Москве сгорели 15 автобусов
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В автопарке на юго-западе Москвы ночью сгорели 15 автобусов, еще двое повреждены огнем. На данный момент возгорание ликвидировано. Среди людей пострадавших нет. Причиной пожара мог стать поджог.
В ночь на 4 мая на юго-западе Москвы полностью сгорели 15 автобусов, еще два повреждены огнем, сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, причиной пожара в автопарке мог стать поджог.
ЧП произошло на Типографской улице. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет. На данный момент возгорание ликвидировано.
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