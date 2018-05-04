IAAF отстранила пятерых россиян от участия в ЧМ по ходьбе
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) IAAF отстранила пятерых россиян от участия в чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае, сообщает ТАСС.
Речь идет о спортсменах Клавдии Афанасьевой, Ольге Елисеевой, Юлии Липановой, Сергее Шарыповом и Сергее Широбоковом.
Решение принято в связи с расследованием появившейся информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.
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