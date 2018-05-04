Вручение нобелевской премии по литературе отложили на год

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Шведская академия не будет вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году. Такое решение в нобелевском фонде приняли в связи с секс-скандалом, который ослабил доверие к Академии.

Шведская академия решила отложить на год вручение премии по литературе в 2018 году, сообщает ТАСС.

"Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год", - говорится в сообщении.

Осенью 2017 года 18 женщин обвинили французского фотографа Жан-Клода Арно в многолетних сексуальных домогательствах. После этого шесть членов Шведской академии оставили свои места, в том числе сам фотограф и руководитель организации Сара Даниус.

Этот инцидент, по мнению Академии, "ослабил доверие к организации во всем мире".

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