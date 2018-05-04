В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы
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В Москве завершилась первая репетиция воздушной части Парада Победы. Единым строем в небе над столицей проследовали 75 самолетов и вертолетов. В этом году впервые зрителям покажут новейшие истребители Су-57 и модернизированные МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".
Репетицию парада смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Пешехоновой.
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