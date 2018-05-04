США приостановили финансирование "Белых касок" в Сирии

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Госдепартамент прекратил финансирование НПО "Белые каски". Организация была среди тех, кто распространял сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия.

США приостановили финансирование организации "Белые каски" в Сирии. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

Как передает "ТВ Центр", американский взнос в бюджет компании, известной лишь своими провокациями и постановками, составлял примерно треть всего финансирования. По оценке журналистов, отсутствие поддержки от США станет существенной потерей для организации.

В самих "Касках" подтвердили, что средства поступать перестали, однако отметили, что никакого уведомления от Вашингтона пока не получали.

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