Cкульптор Михаил Шемякин отмечает 75-летие

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У знаменитого художника и скульптора Михаила Шемякина - юбилей. Его часто называют "человеком мира". Родившись в Москве, он вырос в Германии, сейчас живет во Франции, а его личный музей открыт в США. Вот также и в творчестве - Шемякину всегда были узки любые рамки. Каждое его произведение - целый мир.

"Вам это ничего не может сказать, а для меня это целое воспоминание из моей жизни", - говорит Михаил Шемякин.

Его искусство - и правда - понятно далеко не каждому. Тусклая гамма - типично шемякинская, искривленные тарелка и кувшин - как символ его отвергнутого стремления быть мастером по керамике. В Ленинграде его выгнали из художественной школы, а он договаривался со сторожем, чтобы хотя бы ночью попасть в святая святых - знаменитую "Муху", где учили гончарному делу, передает "ТВ Центр".

"Мы делали, гончары по моим рисункам делали, вот эти вот формы, которые я подсматривал в Эрмитаже, где работал разнорабочим-такелажником, я долепливал их своими руками, мы их обжигали, потом на следующую ночь я приходил, мы делали глазурь. Таким образом, я создавал свой мир, из своих предметов", - вспоминает художник, скульптор, лауреат Государственной премии России Михаил Шемякин.

Его художественный мир - пугающий и одновременно завораживающий. Взять хотя бы скульптурную композицию Михаила Шемякина в центре столицы - 13 фигур, которые олицетворяют человеческие пороки. Часть из них - не обошла и художника. "В молодости кто не без греха?" – говорит со сцены Шемякин.

В его судьбе при советской власти было и добровольное послушничество в Псково-Печерском монастыре, и принудительное лечение в психиатрической клинике - пока Шемякин устраивал вернисажи, его непризнанный гений пытались выставить как обычное сумасшествие.

"Обычно пишут - первая выставка в 1962 году. Но это неправда, потому что моя первая выставка была в специализированной клинике имени Осипова, в сумасшедшем доме", - рассказывает он.

После арестов и конфискаций работ, в начале 70-х он эмигрирует во Францию, а еще через десять лет переедет в Нью-Йорк, где получит сразу пять докторских степеней. Но даже за границей его не всегда смогут понять. Например, создавая серию картин "Тротуары Парижа", Шемякин будет снимать на пленку уличный мусор, а люди - крутить пальцем у виска.

"Я помню, подбегали старые французы в основном, которые внимательно стали всматриваться в то, что я фотографирую, и не понимали, что же снимает человек с такой большой профессиональной камерой. Это скомканная бумажка или пролитая краска? Мне вслед на французском неслось: "Что этот дурак и кретин нашел здесь и почему он снимает?" – вспоминает скульптор.

Москвич по рождению и кабардинец по национальности, выросший в ГДР. Треть жизни в США, а он все равно душой стремится в любимый Петербург - город юности. Именно поэтому Северной столице Шемякин подарил и необычную скульптуру Петра Первого, и двуликих сфинксов напротив печально известных "Крестов" - памятник жертвам политических репрессий, и фигуры сказочных кукол в витрине Елисеевского магазина. И даже самого себя - в неименной черной кепке с козырьком и очках - как образ художника, преисполненного таланта и страстей.

Борис Иванин, "ТВ Центр".