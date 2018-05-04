Россиян не пустили на Украину из-за георгиевских ленточек

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В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники не пустили через границу двух россиян. У них имелись все необходимые документы, однако на их багаже заметили георгиевские ленты, которые запрещены на территории Украины. Россияне отказались снять символику по просьбе пограничников.

Украинские пограничники не пропустили в страну двух россиян из-за того, что они отказались снимать с багажа георгиевские ленточки, передает РИА Новости.

"На просьбу пограничников снять эту символику граждане России отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", - написал пресс-секретарь Погранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook.

На Украине ранее вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа, а также грозит административным арестом.

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