СК возбудил еще два дела по факту обстрелов ВСУ в Донбассе

Теги: обстрел Украина скр донбасс

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по факту обстрела мирного населения Донбасса. В результате действий украинских военных погибли четыре человека.

Следственный комитет России два новых уголовных дела после обстрелов украинскими военными гражданских объектов Донбасса, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, ВСУ 26 и 28 апреля из тяжелых видов вооружения произвели в Докучаевске прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, которые не являлись военными целями.

В результате попадания снаряда в жилой дом погибли двое пожилых людей. Еще один снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора. Погибли двое мужчин, одна женщина получила ранение.