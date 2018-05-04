Трюдо планирует летом легализовать марихуану в Канаде

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Премьер-министр Канады, лидер Либеральной партии Джастин Трюдо намерен летом принять закон о легализации марихуаны для употребления в рекреационных целях. Однако активное сопротивление проекту отказывает Консервативная партия.

Летом 2018 года в Канаде могут легализовать курение марихуаны в рекреационных целях, передает ТАСС.

"Мы работали с нашими партнерами по всей стране, чтобы это стало возможным, и мы собираемся продвигаться дальше, чтобы легализовать каннабис уже этим летом", - сообщил премьер-министр Канады, лидер Либеральной партии Джастин Трюдо.

Канадский Сенат рассмотрит законопроект в третьем чтении 7 июня, а реализация закона будет возможна не ранее августа. Активное сопротивление законопроекту оказывают сенаторы от Консервативной партии страны. Также предстоит обсудить документ с представителями всех регионов Канады, в том числе с коренным населением страны.

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