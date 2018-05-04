Собянин подвел итоги работы патронажной службы в Москве

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Перспективы развития патронажной службы обсуждают в Москве. Мэр Сергей Собянин посетил городскую 68-ю поликлинику, где встретился с руководителями медицинских, социальных и благотворительных организаций. Для маломобильных граждан патронажная служба - жизненная необходимость. Мэр отметил, что теперь к каждому пациенту выезжает бригада медиков со всем необходимым оборудованием.

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги работы медицинской патронажной службы. Беседа с медицинским сообществом и представителями социальных учреждений состоялась в поликлинике №68, где работает патронажная служба, передает АГН "Москва".

"В прошлом году я дал поручение создать такую службу, провести масштабный эксперимент, и с сентября прошлого года мы активно эту службу создаем на базе действующих поликлиник. Сегодня мы уже имеем первый опыт. Я пообщался с одним из пациентов. Первое впечатление, что служба заработала нормально, люди довольны тем, как их обслуживают, чувствуют улучшение, но, конечно, я уверен, проблем еще очень много в этой службе", - сказал Собянин.

Ранее власти Москвы приняли решение о создании в каждой поликлинике патронажной службы, осуществляющей систематическое наблюдение больных с ограничением способности или возможности к самостоятельному передвижению и (или) самообслуживанию, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или дефектами.