В Москве ограничат движение из-за проведения мотофестиваля 5 мая
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5 мая движение по ряду улиц столицы будет ограничено в связи с проведением Московского мотофестиваля-2018. Колонна начнет движение по Садовому кольцу, а финиширует на Воробьевых горах.
В связи с проведением в столице Московского мотофестиваля-2018 5 мая будет ограничено движение по ряду улиц, сообщает РИА Новости.
С 11:30 будет закрыто движение по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымскому проезду, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический вал, Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.
С 6:30 до 11:30 будет также полностью закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой.
С 00:01 5 мая до 00:01 6 мая будут полностью перекрыты Университетский проспект, Университетская площадь и улица Косыгина.
Сообщается, что мотоколонна начнет движение по Садовому кольцу в 11:30, а финиширует на Воробьевых горах в 12:30.
Напоминаем о перекрытиях в связи с проведением Московского мотофестиваля-2018 #Москва pic.twitter.com/ahDdHNQEE7— Московский транспорт (@DtRoad) 4 мая 2018 г.