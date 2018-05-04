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Владимир Путин посетит матч-открытие ЧМ по футболу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мундиаль, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, откроется матчем Россия - Саудовская Аравия.

Президент Владимир Путин посетит первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу, это будет матч сборных России и Саудовской Аравии", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

В ответ на вопрос, какие еще игры мундиаля может посетить глава государства, он сказал: "Все будет зависеть от того, как все пройдет".

Мундиаль, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, откроется матчем Россия - Саудовская Аравия. На групповом этапе российская команда сыграет также со сборными Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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