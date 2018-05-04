Московский метрополитен показал, как работает подъемник "Скалолаз"
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В московском метро продемонстрировали журналистам работу подъемника "Скалолаз". Он позволяет людям в инвалидных колясках безопасно передвигаться по лестницам.
О необходимости воспользоваться "Скалолазом" нужно предупредить заранее, подав заявку в специальную службу метрополитена, передает "ТВ Центр".
Инвалидное кресло устанавливается на подъемник и закрепляется на нём. При этом пассажиру на всём его пути в метро помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности.
В данном случае (см. видео) девушку сопровождали от "Кропоткинской" до "Парка культуры". В московском метрополитене - десяток таких подъемников. Их доставляют на разные станции в зависимости от поступающих заявок.
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