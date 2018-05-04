ФСБ ликвидировала экстремистов, планировавших теракты на Ставрополье

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ФСБ ликвидировала двух лидеров экстремистской ячейки в Невинномысске. Преступники планировали теракты в Ставропольском крае. Они оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы. На месте происшествия также была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ.

Федеральная служба безопасности России проинформировала об успешном проведении спецоперации в Ставропольском крае, в ходе которой были уничтожены два лидера экстремистской ячейки.

Преступники планировали совершить террористические акты в регионе. Они оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы.

"ФСБ России в результате проведения 4 мая в городе Невинномысске Ставропольского края спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два лидера религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.

На месте происшествия также была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, "подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты". Возбуждено уголовное дело.

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