ФСБ ликвидировала экстремистов, планировавших теракты на Ставрополье
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ФСБ ликвидировала двух лидеров экстремистской ячейки в Невинномысске. Преступники планировали теракты в Ставропольском крае. Они оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы. На месте происшествия также была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ.
Федеральная служба безопасности России проинформировала об успешном проведении спецоперации в Ставропольском крае, в ходе которой были уничтожены два лидера экстремистской ячейки.
Преступники планировали совершить террористические акты в регионе. Они оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы.
"ФСБ России в результате проведения 4 мая в городе Невинномысске Ставропольского края спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два лидера религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.
На месте происшествия также была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, "подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты". Возбуждено уголовное дело.
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