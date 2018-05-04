Песков прокомментировал заявление Земана о "Новичке"

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Заявление президента Чехии Милоша Земана иллюстрирует несостоятельность обвинений Великобритании в адрес Москвы в том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" якобы было произведено в России и им отравили Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом сообщили в Кремле.

В Кремле прокомментировали заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что нервно-паралитический газ "Новичок" производился в незначительном количестве в его стране, передает ТАСС.

"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировало руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями. Это еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что Москва с большой долей уверенности и ранее высказывала предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира.

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