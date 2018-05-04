На Гавайях объявили эвакуацию населения после извержения вулкана

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На Гавайях объявлена эвакуация населения из-за начавшегося извержения вулкана Килау-Эа. Сейчас свои дома покидают жители трёх населенных пунктов - это около десяти тысяч человек.

Выброс пепла и лавы на Большом острове на Гавайях начался после сильного землетрясения. По оценкам специалистов, самые мощные подземные толчки достигали магнитуды 5,0. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На острове начались лесные пожары. Для эвакуированных жителей подготовили несколько временных приютов. Власти призывают население быть бдительными, так как сейчас невозможно предсказать, в каком месте может произойти новое извержение.