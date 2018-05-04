В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за возгорания
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Сотрудников бизнес-центра в 3-м Павловском переулке в Москве эвакуировали из-за пожара на крыше здания. В настоящий момент возгорание локализовано, его площадь составила 50 квадратных метров.
В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за возгорания на крыше здания, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Инцидент произошел по адресу: 3-й Павловский переулок, дом 22. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать, его площадь составила 50 квадратных метров.
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