Российские пограничники задержали в Черном море украинское судно
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Российские пограничники у берегов Крыма задержали украинское судно "ЯМК-0041", которое занималось незаконным выловом камбалы в экономической зоне России. Экипаж и лодка доставлены на полуострова для проведения процессуальных действий.
Российские пограничники задержали в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле, сообщает ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону.
Сообщается, что экипаж судна "ЯМК-0041" незаконно вылавливал камбалу-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне России.
На борту находились пять членов экипажа. Все они вместе с лодкой были доставлены на территорию Крыма для проведения процессуальный действий. Также российские пограничники изъяли несколько километров рыболовных сетей.
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