Теги: фсб пограничник задержание судно Происшествие украина крым

Российские пограничники у берегов Крыма задержали украинское судно "ЯМК-0041", которое занималось незаконным выловом камбалы в экономической зоне России. Экипаж и лодка доставлены на полуострова для проведения процессуальных действий.

Российские пограничники задержали в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле, сообщает ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону.

Сообщается, что экипаж судна "ЯМК-0041" незаконно вылавливал камбалу-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне России.

На борту находились пять членов экипажа. Все они вместе с лодкой были доставлены на территорию Крыма для проведения процессуальный действий. Также российские пограничники изъяли несколько километров рыболовных сетей.

Читайте также:

Киев защитит внутренние воды от "российской агрессии"

Москва готова жестко ответить Киеву за ситуацию с экипажем судна "Норд"

Капитана "Норда" обвинили в незаконной ловле рыбы

На Украине арестовали российское судно за добычу песка

Россия может закрыть для украинских судов Керченский пролив