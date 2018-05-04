Путин провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив

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В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Обсуждались различные направления деятельности организации.

Новые приоритетные направления развития. В пятницу в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, передает "ТВ Центр".

Президент поинтересовался планом работы агентства на ближайшие несколько лет и предстоящими проектами. Светлана Чупшева подчеркнула, что стратегия развития основана на ключевых пунктах послания президента к Федеральному Собранию и касается подготовки высококвалифицированных кадров, формирования новой системы по уходу за пожилыми людьми и вопросов технологического развития.

"Агентство продолжает активно работать по целому ряду направлений – поддержка предпринимательства, работа над улучшением делового климата, над социальными проектами. Знаю, что у Вас есть намерения рассказать и о каких-то новых направлениях, которые Вы считаете приоритетными на данный момент времени", - сказал Путин.

"В АСИ сегодня сформированы и компетенции, и практики, и проекты, которые могут быть использованы и по масштабированию проектов, по подготовке квалифицированных кадров, и по технологическому прорыву, который мы должны обеспечить в ближайшее время в нашей стране", - ответила Чупшева.