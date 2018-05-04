Российская биатлонистка Глазырина дисквалифицирована на два года за допинг

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Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал до 24 апреля 2020 года российскую биатлонистку Екатерину Глазырину. Они признана виновной в употреблении допинга.

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал на два года российскую биатлонистку Екатерину Глазырину за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Интерфакс".

Глазырина признана виновной в употреблении запрещенных препаратов. IBU запретил ей участвовать в соревнованиях с 24 апреля 2018 года по 24 апреля 2020 года. Также будут аннулированы ее результаты в соревнованиях с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

31-летняя Глазырина шесть раз становилась призером этапов Кубка мира. Дважды завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы (в 2010 и 2011 годах).