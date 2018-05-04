Основателя группы "Смысловые галлюцинации" признали психически больным

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Основатель группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин освобожден от наказания за нападение с ножом на посетителя магазина "Магнит". Экспертиза выявила у музыканта хроническое психическое расстройство. Он был отправлен в психиатрическую больницу.

Основатель группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин отправлен в психиатрическую больницу и освобожден от наказания за нападение с ножом на посетителя магазина и нанесение ему ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря Лефортовского суда Екатерины Красновой.

Уточняется, что решение было принято 30 марта 2018 года после проведения психиатрической экспертизы, выявившей у Бурдина хроническое психическое расстройство.

Инцидент произошел 10 ноября 2017 года. Бурдин вступил в конфликт с одним из посетителей супермаркета "Магнит", после чего нанес ему удар ножом. Вскоре 45-летнего музыканта задержали сотрудники полиции. Ему предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.